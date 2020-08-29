رئيس صربيا: متخوفون من الاجتماع المرتقب في واشنطن بشأن كوسوفو

أعرب رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، اليوم، عن مخاوفه من اللقاء المرتقب في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لبحث موضوع كوسوفو.

وقال فوتشيتش، في تصريحات أوردتها شبكة "روسيا اليوم" الاخبارية الروسية، إن هناك أنباء بشان أن رئيس وزراء كوسوفو عبدالله هوتي سيطالب في الولايات المتحدة الأمريكية بنيل الاعتراف بكوسوفو، "لقد استمعت إلى ذلك وأتوقع مفاجآت".

وأضاف فوتشيتش: "لست قلقا قبل الاجتماع بل أشعر بالهلع، رغم كل خبرتي أشعر بالخوف ولكن سأكافح بحزم".

كان المتحدث باسم مجلس الأمن الأمريكي لدى البيت الأبيض جون إليوت كشف مؤخرا أنه تم توجيه دعوة إلى الرئيس الصربي، ورئيس وزراء إقليم كوسوفو، للحضور إلى البيت الأبيض في 4 سبتمبر المقبل لإجراء مفاوضات.

وتعترف أكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة و22 من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين بكوسوفو منذ إعلان الإقليم استقلاله عن صربيا في عام 2008، بعد سنوات من حرب دامية بين الصرب والألبان انتهت مع دخول قوة من حلف شمال الأطلنطي "الناتو" إلى أراضي الإقليم ووضعه تحت إدارة الأمم المتحدة، في منتصف عام 1999.

وترفض صربيا بشدة الاعتراف باستقلاله إقليم كوسوفو، الأمر الذي يحجب أمامها أفق العضوية في الاتحاد الأوروبي.