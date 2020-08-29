محمد صلاح آدم يبدأ تصوير "جمال الحريم" بعد تعافيه من كورونا

أعلن الفنان محمد صلاح آدم، انضمامه لفريق عمل مسلسل "جمال الحريم"، من إخراج منال الصيفي.

ونشر "صلاح" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة "كلاكيت" الخاص ببداية التصوير، معلقًأ عليها: "بسم الله نبدأ.. يارب الخير والنجاح والفرحة".

مسلسل "جمال حريم" بطولة خالد سليم، ونور اللبنانية، ورنا رئيس، وإسلام جمال، ودينا فؤاد، ومحمد شاهين، وفراس سعيد، ومن إخراج منال الصيفي.

وكانت نور اللبنانية، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "مع المخرجة الجميلة منال الصيفي من كواليس مسلسل جمال حريم.. قريبًا".

وفي شهر يوليو الماضي، أعلن الفنان محمد صلاح، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتيجة المسحة الثالثة سلبية، حسبما أعلن عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك".

وكتب "صلاح" قائلًا: "الحمد لله، نتيجة المسحة الأخيرة سلبية، شكرًا الدكتور أشرف زكي، ونهال عنبر، وإسعاد يونس، وريمون مقار، وأحمد عبدالعاطي، وهشام سليمان، ووفاء عامر، وتامر حمزة، وعصام شعبان، وأحمد عليوة، وصلاح عبدالله، وعمرو عبدالجليل، ووليد فواز، وسارة وفيق، وشهيرة، وإيهاب فهمي، وانتصار صابر".

وأضاف: "شكراً لكل من دعا لي دعوة حتى لو في سره، أو كتبلي حرف على صفحته، وكل من اتصل تليفونيًا، وآسف إني مقدرتش في لحظة أرد على حد وقت الألم، بسببكم قدرت أتغلب على الفيروس الحقير، أسبوع نقاهة وبعد كده شغل شغل بإذن الله".