السيسي: فيه ناس لسه بتتعدى على أراضي الدولة.. ده كلام مش معقول

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يوجد أحد في العالم يتحدث عن أوضاعه أمام الرأي العام على الهواء، إلا إذا كان يهدف إلى الإصلاح فقط، خلال تعليقه على أزمة مخالفات البناء.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية: "المحافظ ومدير الأمن الذي لا يستطيع أن يقف قدام الموضوع، وهيقول رأي عام ومش هنقدر يا أفندم، يقولي أنا مقدرش يا أفندم.. أنا مقدرش كل يوم خلال 4 سنين في قرية واحدة أشيل كمية الأرض دي".

وتابع: "هزيل إيه ولا هزيل إيه يا دكتور علي عبدالعال؟! مليون مبنى؟! ينفع يا إيهاب؟!؛ ليرد عليه اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: لأ يا أفندم".

واستطرد رئيس الجمهورية حديثه قائلًا: "خلونا خط ونقف، وأنا جاي بالطائرة النهاردة ما زال في ناس بتتعدى وبتبني!، بتعملوا كده ليه؟! مش فاهمين القضية؟! ده كلام مش معقول".