عاجل.. السيسي: لدينا بيانات المخالفين بعد قرار تجميد البناء المخالف

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على يقظة الدولة المصرية ووعيها لما يحدث على الأرض من مخالفات للبناء حتى التي مر عليها وقت طويل: "لما أقولك أصدرنا قرار تجميد البناء المخالف، لدينا البيانات اللي بتقول إنك بعد التوقيت خالفت يبقى عندنا كل البيانات".

وأضاف السيسي: "على مستوى الدولة المصرية القدرة على التطورات الأرض يوم بعد يوم خلال الـ10 سنوات اللماضية، وأقدر أبص على أي مكان على الأرض وأقول التوقيت باليوم حصل هنا كذا وكذا، لأننا جادون في حلمنا لبلدنا، ولما نقول هنظبط الدنيا ونسيطر على الكلام ده عندنا منظومة كلفتنا كتير أوي علشان نقول للناس عملوا إيه".

وشدد الرئيس: "لدينا منظومة تستطيع أن تتابع العمل على مدى 10 سنوات فاتت، وإحنا بنققن الموقف وبنصدر قرارنا فيه معانا بيان ومن غير ما ننزل لجان.. نفقدر نحدد بالعلم والتكنولوجيا".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.