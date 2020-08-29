عاجل.. السيسي لمخالفي البناء: بقينا أعدى أعادي بلدنا.. مش الإرهاب بس

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن غضبه لما يشاهده من تعديات على أراضي الدولة والبناء العشوائي غير المنظم، قائلا: "بشوف بلدنا بتتدمر وبتتقطع 100 حتة كل يوم.. بقينا أعدى أعاديها.. مش الإرهاب بس".

وأضاف الرئيس: "لو عاوز تبني خليني أنظملك وأبنيلك أنا حتى لو على أرض زراعية بس مش كدا".

وناشد الرئيس المحافظين ومديري الأمن بضبط الموقف بالمحافظات: "اللي مش هيقدر يقولي أنا مش قده وسلام عليكم وأنا هحترم رغبته".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.