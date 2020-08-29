السيسي: أقبل البناء على الأرض الزراعية لكن بتخطيط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن محافظة الإسكندرية في عام 2020 والألفية الجديدة، اختلفت عما كانت عليه في عشرينيات القرن الماضي.

وأضاف السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية: "في دول كتير فيها مخالفات بناء كتير، لكن هل في دولة عندها حلم إنها تبقى دولة كانت في العشرينيات من الدول المنظمة أكثر منها، نقبل بالبناء بس مش بالشكل ده، أقبل بالبناء لكن مع التخطيط".

وتابع: "أقبل البناء حتى على أرض زراعية، لكن يجب أن يكون هذا البناء مخططًا لكي نستطيع الإنفاق عليها مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء".

وواصل: "لما باجي أعمل حاجة هنا مبعرفش أعملها، وبنفق أكتر من اللازم، وده تكليف للحكومة وتحدي واختبار لها، وبقول تاني الذي لا يستطيع أن يتصدى لمشاكل بلده مش عيب، يسيب مكانه".