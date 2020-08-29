عاجل.. السيسي للمسؤولين: يا نكون رجال ونتصدى لقضايانا يا حاجة تانية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسؤولي الدولة بالتعامل مع ملف مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، مؤكدًا: "اللي مش قادر مش وقته، واللي يخاف يتكلم على الهواء ويقول يا أفندم لو سمحت أنا مش قادر سلام عليكم، أرجوكم محدش يزعل مني، يا رجال مظبوطين نتصدى لقضايانا مظبوط يا حاجة تانية".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية: "ما دام سكتوا وقلتوا آه يبقى تنفذ الكلام، كفاية كده، خلونا نصلح اللي إحنا فيه ونحافظ على المتاح من أرضنا".

وتابع: "أنا شفت العجب من اللي بيتعمل في بلدنا وأنا في الطائرة النهاردة، كفاية كده يا دكتور مصطفى مدبولي، كفاية كده يا محافظين، كفاية كده يا مديري الأمن، لو سمحتم متخربوش بلدكم".

وأردف: "والله العظيم ده خراب يا جماعة لدولة وما حد يعمل كده، الأمر لله ثم لينا كلنا، ولا يمكن أبدًا هسمح بده، ورابع مرة أقولها، وأنا اتكلمت عن الموضوع ده من أكتر من 3 سنين، ده مش دولة بأي حال، الكلام ده كان مقبول في 2011 لظروفها، طب هنقف امتى؟! هنفضل كده لغاية امتى وهنتجاوز لحد امتى؟!".