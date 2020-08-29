مستشار الرئيس: الحديث عن موجة ثانية لفيروس كورونا سابق لأوانه

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الحديث عن وجود موجة ثانية لفيروس كورونا هى مجرد توقعات من البعض، قائلًا "ما زلنا في الموجة الأولى".

وذكر أن الموجة الثانية تعني ارتداد حالات الإصابة بأعداد أكبر بعد انحسارها، موضحًا أن الأعداد في هذه الفترة ما زالت محدودة، رغم وجود زيادات ملحوظة، لكن الإقبال على الرعاية المركزة قل بنسبة كبيرة.

تاج الدين: 80% من إصابات فيروس كورونا تكون بدون أعراض أو أعراض ضعيفة

وأضاف "تاج الدين" فى حوار لـ"الوطن" يُنشر لاحقًا، أن 80% من إصابات فيروس كورونا تكون بدون أعراض، أو أعراض ضعيفة، وأحيانًا تكون الأعراض في صورة مشابهة لأعراض الإنفلونزا العادية أو الموسمية، إضافة الى وجود حالات متوسطة يتم علاجها في المنزل، موضحًا أن 10 أو 12% من الحالات تحتاج إلى الدخول في المستشفى، بينما 5% تحتاج إلى جهاز تنفس صناعي.

وأكد أن الحديث عن الموجة الثانية سابق لأوانه، "هناك دول بالفعل دخلت الموجة الثانية، لكن بالنسبة لنا لا"، مشيرًا إلى أن الدولة جهزت كافة السيناريوهات لهذه الموجة، والرئيس يتابع بكل دقة توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والموقف الوبائي.

وعن قوة الموجة الثانية، كما يزعم البعض، قال، إنه لا أحد يكاد يجزم بقوة أو ضعف الموجة الثانية، وكل ما يقال عبارة عن توقعات نظرية، مشيرًا إلى أنه يجب الاستمرار فى متابعة كافة الإجراءات الاحترازية، من تباعد اجتماعي، وارتداء كمامات، وعدم المصافحة باليد خاصة في الأماكن المغلقة، مع ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون.