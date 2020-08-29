انقطاع مياه الشرب بمنطقة البيطاش في الإسكندرية اليوم
كتب:
مروة مرسي
03:58 م | السبت 29 أغسطس 2020
رئيس مياه الشرب في الإسكندرية
أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم، انقطاع وضعف مياه الشرب في شوارع منطقة البيطاش بالعجمي غرب المدينة، بناء على طلب شركة الصرف الصحي للقيام بأعمال صيانة خاصة بمحطة الصرف.
وأكدت الشركة، أن الانقطاع يشمل البيطاش حتى شارع فضة بحري الطريق، وشارع الدواجن حتى شهر العسل، وذلك في الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت.
وأوضحت أن المياه ستعود لطبيعتها، فور الانتهاء من عملية التصليح.