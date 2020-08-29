ليلى علوي تصرخ من خلف القضبان: لما تعرف إن فيه موجة تانية لكورونا

مازحت الفنانة ليلى علوي، جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما يتردد عن الموجة الثانية لفيروس كورونا، الذي اجتاح العالم مؤخرًا، وتسبب في توقف جميع مناحي الحياة.

واستعانت ليلى، بمشهد من أحد أفلامها، وهى تصرخ من خلف القضبان، مصحوبة بتعليق منها وقولها "لما تسمع إن العالم بيستعد للموجة التانية من كورونا".

سبق ومازحت الفنانة ليلى علوي، متابعيها، على مواقع التواصل الاجتماعي، بالاستعانة بمشهد من فيلم الحجر الداير، تعبيرا عن استقبالها لشهر يوليو، لعام 2020، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

ونشرت "ليلى"، صورة خلال حملها سكينا تمهيدا لقيامها بالاعتداء على أحد الأشخاص، مصحوبة بتعليق "لما شهر يوليو يدخل عليك".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تستعين فيها ليلى علوي، بمشاهد من أفلامها للتعبير عن أشهر سنة 2020، الذي انتشر فيه فيروس كورونا، وتسبب في غلق تام لجميع نواحي الحياة.

يذكر أن ليلى علوي تنتظر استئناف تصوير فيلم "التاريخ السري لكوثر" للمخرج محمد أمين، حيث يتبقي لها يوماً واحداً وتنتهي من تصويره، إلا أن مرور الجهة المنتجة للفيلم بأزمة مادية أوقف تصويره.

ويشارك في بطولة الفيلم زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، فراس سعيد وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد أمين.