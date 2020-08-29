عاجل.. السيسي يوجه بالاكتفاء بمحور المحمودية حتى البحيرة ودراسة مده

عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي على عرض اللواء أركان حرب أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مقترح مد محور المحمودية من الإسكندرية وحتى الإسماعيلية.

وقال الرئيس السيسي: "محور المحمودية يتكلف 7 مليارات جنيه داخل الإسكندرية بطول 22 كيلومترا، لكن المحور ده المقترح 200 كيلو حتى الإسماعيلية هيكلفوك كام؟.. أنا مش ممانع بس لازم ندرس كويس المقترح ده".

وأضاف السيسي: "التمويل مش بس على قد الطريق.. إحنا كمان هنعوض الناس 5500 بيت هتبنيلهم وهنكلف 20 مليار جنيه بمنطقة البحيرة.. عاوزين ندرس ونشوف لو هيمشى مع خطة الدولة موافق ولو مش هيمشي نكتفي بمحور الإسكندرية البحيرة".

وتدخل المهندس كامل الوزير وزير النقل وعرض على نائب رئيس الهيئة الهندسية استخدام محور عرضي تابع لوزارة النقل قد يسهل محور المحمودية قائلا: "لدينا محور عرضي عرضي يشمل المنصورة المحلة كفر الشيخ دسوق، وموازي للمحور الساحلي"، مشددا: "محور المحمودية من الإسكندرية للبحيرة لازم يتعمل.. لكن الباقي محتاج دراسة".

ورد الرئيس: "أدرسوا مع بعض وقولولي الرأي النهائي".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.