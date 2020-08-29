انطلاق حملة "ابدأ مستقبلك" بنادي ريادة أعمال جامعة مطروح الاثنين

أعلن الأستاذ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، انطلاق حملة "إبدأ مستقبلك" الإثنين المقبل الموافق 31/8/2020، فى نادى ريادة الأعمال "TICO" بالجامعة.

وقال "النجار"، اليوم، إن الحملة تهدف لدعم دور ريادة الأعمال فى إطار الخطة التى تسعى الحكومة لتنفيذها، من خلال بناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، والعمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التى تساهم في تحفيز الطلاب على القيام بمشروعات ريادة الأعمال فى المستقبل، ورفع قدرات الطلاب التنافسية، لتمكينهم من المنافسة فى سوق العمل المحلى والعالمى.

وأضاف أن إنشاء حاضنات الأعمال أحد أهداف الحملة، حيث تسهم تلك الحاضنات فى مساندة رواد الأعمال، من خلال تقديم جميع سبل الدعم لتطوير الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن حملة "إبدأ مستقبلك" تتبع مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلنت الجامعة، أنه يمكن لطلاب جامعة مطروح التسجيل من خلال الرابط التالى:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU0_aqnZJpMOsWOJzO0AbJ7hCY1x7PhYQCCBnOcbMEAR3SzA/viewform?usp=sf_link.