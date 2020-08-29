طلاب الثانوية العامة دور ثان سعداء بامتحاني الكيمياء والجغرافيا

أبدى عدد من طلاب الثانوية العامة، سعادتهم وارتياحهم عقب أدائهم امتحاني الكيمياء والجغرافيا دور ثاني، وغادر غالبية الطلاب، مدرسة الأورمان الثانوية العسكرية بنين التابعة للإدارة الدقي التعليمية، قبل نهاية موعد الامتحان بنصف ساعة.

"صبري": أسئلة الجغرافيا سهلة في مستوى الطالب المتوسط

يامن سعيد، طالب بالشعبة العلمية، أوضح أن امتحان الكيمياء، جاء أسهل من امتحان الدور الأول، قائلا والسعادة بادية على وجهه: "مكنش فيه حاجة صعبة غير المعادلات بس، لكن الامتحان بشكل عام كان كويس، والحمد لله إنه جه حلو عشان امتحان الدور الأول كان صعب جدا".

وعلى الجانب الأخر، قال أحمد صبري، طالب بالشعبة الأدبية، إن امتحان الجغرافيا كان سهلا للغاية، مقارنة بالدور الأول، حيث جاءت الأسئلة سهلة في مستوى الطالب المتوسط.