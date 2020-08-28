"التعليم" تتلقى 140 ألف طلب تظلم من طلاب الثانوية العامة

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تلقت حتى آخر يوم للتظلمات، الأربعاء الماضي، 140 ألف طلب تظلم عبر الرابط الإلكتروني http://tazalomg12.emis.gov.eg/.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن نتيجة التظلمات أسفرت عن حصول 13 ألف طالب على درجات في المواد التي تقدموا بالتظلم فيها، مشيرا إلى أن نتائج تظلمات طلاب الثانوية العامة حاليا في مرحلة التدقيق والمراجعة، وسيجرى إخطار جميع الطلاب عبر الرابط الإلكتروني بنتائجهم.

وأوضح أن النتائج لكل الطلاب المتقدمين بتظلمات على نتائجهم، ستصل إليهم بحد أقصى يوم 2 سبتمبر؛ لتكون الوزارة انتهت بشكل كامل من ملف التظلمات.

قبول تظلم الثانوية وثبوت أحقية الطالب في درجات مضافة

يحدث هذا في حالة ثبوت حق الطالب في درجات أعلى يجرى إخطاره على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.

وتتولى وزارة التربية والتعليم إخطار وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي "مكتب تنسيق القبول بالجامعات"، بنتيجة الطالب بعد تعديل الدرجات، خلال 3 أيام، من تاريخ صدور قرار الزيادة.