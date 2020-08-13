الإدارية العليا تؤيد منح طالب ثانوية عامة 4 درجات ونصف زيادة

أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم"، حكم الدرجة الأولى، المتضمن إلغاء نتيجة طالب بالثانوية العامة عام 2016/2017، ومنحه 4 درجات ونصف مستحقة زيادة عن الدرجات الحاصل عليها في 3 مواد دراسية، ورفضت طعن الطالب، الذي لم يرتضيه حكم الدرجة الأولى.

ولكن الطالب لم ترضيه هذه النتيجة، وطعن على الحكم، مستندًا أنه يستحق أكثر من هذه الدرجات، ورفضت المحكمة طعنه، وأيدت حكم الدرجة الأولى، وألزمته المصروفات القضائية.

واطلعت المحكمة على تقرير اللجنة الفنية المنتدبة لإعادة تصحيح مواد الطالب المطعون على نتائجها، بمراعاة النموذج المُعد، وتبين بالنسبة لمادتي اللغة العربية والتفاضل والتكامل، لا يستحق الطالب أى زيادة للدرجات فى هاتين المادتين، أما بالنسبة لمادة الفيزياء، وجدت جزئية غير مقدرة، وتستحق درجة واحدة، وتصبح الدرجة الكلية للطالب بعد التعديل 35.5/ 60 درجة، بدلا من 34.6.

كما تبين لمادة الجبر والهندسة الفراغية، وجود خطأ فى جمع درجات السؤال الأخيرة، وجرى التعديل لتصبح درجة الطالب فى هذه المادة 23/30 درجة، بدلاً من 21/30 درجة، وبالنسبة لمادة اللغة الإنجليزية، رأت أحقيتة فى زيادة درجة ونصف حسب نموذج الإجابة، لتصبح درجته بعد لتعديل 38/50 درجة، بدلاً من 36.5/ 50.

واطمأنت محكمة الدرجة الأولى لتقريراللجنة، وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها زيادة درجات الطالب في المواد المذكورة، ورأت الإدارية العليا أن الحكم صحيح قانونًا، ولا يجب إلغاؤه.