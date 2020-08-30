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اليوم.. تطبيق مواعيد عمل البنوك الجديدة

كتب:

حسن عثمان
08:04 ص | الأحد 30 أغسطس 2020
البنك المركزي

البنك المركزي

تبدأ البنوك العاملة فى السوق المصرية، اليوم، تطبيق قرار البنك المركزى المصري، الذى نص على "تعديل مواعيد عمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، بدءًا من أول سبتمبر 2020، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة الـ8:30 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ4 عصرًا".

جدير بالذكر أن المواعيد الحالية لعمل البنوك، للجمهور من الساعة الـ8.30 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا

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