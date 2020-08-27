المركزي للتعمير: نعمل لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية والأمطار

قال المهندس عمرو عبدالهادي، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني في الجهاز المركزي للتعمير، إنّ خطة الجهاز للاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة بالأماكن الصحراوية والمناطق النائية، تهدف لخدمة وتوطين أهالي البدو الرُحل في هذه المناطق.

وأضاف عبدالهادي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنّ استغلال مياه الأمطار سنويًا في المناطق الصحراوية خاصة في سيناء ومطروح والوادي الجديد يكون ضعيف، ويعمل الجهاز لتعظيم الاستفادة من المياه، إضافة للمياه الجوفية الموجودة.

وأشار إلى أنّه يمكن استغلال مياه الأمطار في الري والزراعات على مدار العام، وإمكانية استغلال المياه الجوفية المتوفرة في المناطق الصحراوية من خلال إنشاء آبار عميقة لتوفير المياه يوميا للزراعة أو مياه الشرب.

وأوضح أنّه يتم التعاون مع وزارة الزراعة في حصر وتصنيف الأراضي من حيث جودتها في الزراعة، وتحديد أماكن إنشاء الآبار وإقامة مزارع للأهالي لتوفير احتياجاتهم، وتكون مصدر رزق لهم خلال عام.

وأكد أنّه نتيجة للدراسات التي تجرى بالتنسيق مع وزارة يتم معرفة معدل هبوط الأمطار في المناطق وحجم تخزينها، وعلى أساس ذلك يتم عمل "هرابات" لتخزين المياه، موضحا أنّ "الهرابة" يختلف مفهومها تماما مع مخر السيول، وهي عبارة عن خزان لمياه الأمطار.