السيسي يشهد افتتاح المرحلة الثانية من "بشاير الخير 2"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2 بالإسكندرية عبر الفيديو كونفرانس، بإجمالي 992 وحدة سكنية، كما شهد افتتاح طريق أبو قير وصلة المعمورة.

وقال اللواء أركان حرب احمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، إنه جرى تسكين 728 أسرة في "بشائر الخير 3"، بعد افتتاحها، وجاري إنشاء "بشائر الخير 4" برشيد الجديدة بمحافظة البحيرة بمساحة 34 فدان بطاقة 4600 وحدة سكنية بتكلفة 2 مليار جنيه.

وأضاف أنه جارٍ إنشاء "بشائر الخير 5" بالقباري بالإسكندرية، بمساحة 105 أفدنة بطاقة 15 ألف و500 وحدة سكنية، و105 آلاف متر مسطح تجاري، بتكلفة 6 مليارات جنيه، والمخطط الأعمال به نهاية العام الجاري.

وأوضح أنه جارٍ إنشاء مدينة "مشارف" بالعامرية الجديدة بمساحة 550 فدانا بطاقة 50 ألف وحدة سكنية و385 ألف مسطح تجاري، بتكلفة 36 مليار جنيه، ويضم المشروع بشائر الخير 6 و7 و8 بإجمالي 25 ألف وحدة سكنية.