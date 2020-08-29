احتفالية بديوان محافظة بورسعيد لتكريم أوائل الثانوية العامة

أقام محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، احتفالية بمقر الديوان العام للمحافظة اليوم السبت، لتكريم أوائل الثانوية العامة من أبناء بورسعيد، بمشاركة أولياء أمورهم، وبحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور نبوي باهي، ومديري الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية بالمحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الأوائل، كما قدم التهنئة لأولياء الأمور، قائلاً: "إننا فخورون بهذه النماذج المشرفة، التي تغلبت على كافة الصعوبات التي يواجهها العالم لأول مرة، واستطاعوا أن يحققوا أعلى مراتب النجاح"، متنمياً لهم دوام التفوق في حياتهم العملية والعلمية القادمة.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية لا تنجح إلا بالتعاون الكامل بين الحكومة والمواطن، وأضاف: "إننا نجني اليوم ثمرة هذا التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والمواطنين"، مشدداً على ضرورة التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، معتبراً أنها تمثل إهداراً للوقت والجهد، والاعتماد على التحصيل الذاتي، خاصة في عصر التكنولوجيا الحالي، الذي أتاح تقديم المعلومات من خلال العديد من الطرق، بكا يسهم في بناء كيان المواطن المصري.

وتوجه "الغضبان" بالشكر لمؤسسة "مشكاة نور" الثقافية والخيرية، وذلك لتعاونها مع المحافظة، من خلال تدشين منصة "عندي سؤال"، والتي أتاحت تقديم جميع محتويات المواد العلمية للطلاب من خلال المعلمين المختصين بشكل ميسر للطلاب عبر الإنترنت، مما ساهم في إثراء العملية التعليمية، وسهولة الحصول على المعلومات والمراجعة ليلة الامتحان للطلاب، خاصةً خلال هذه الظروف التي تواجهها الدولة لأول مرة من الفيروس المستجد.

وأوضح أن المنصة التعليمية بمؤسسة "مشكاة نور" سيتم تزويدها بجميع المواد العلمية للمراحل الدراسية المختلفة والتعليم الفني وتعليم الحرف والمهن المختلفة.

وأشادت الدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس إدارة جمعية "مشكاة نور" الثقافية والخيرية، بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد في العديد من المجالات، وبصفة خاصة في مجال الارتقاء بالعملية التعليمية، ومواجهة الدروس الخصوصية.

وشهد الاحتفال تكريم عدد من المعلمين، نظراً لمشاركتهم المجتمعية في تقديم الدروس التعليمية لطلاب الثانوية العامة، من خلال مؤسسة "مشكاة نور"، ولتشجيع التعاون والمبادرات التي تهدف لخدمة الطلاب، والارتقاء بمستوياتهم التعليمية.