غرق شخصين بمنطقة ري 6 في بورسعيد

لقي شخصان مصرعهما غرقا، اليوم، بمياه الري بمنطقة ري 6 جنوب محافظة بورسعيد.

تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة يفيد بانتشال جثين لشخصين غرقا بمياه الري.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي من انتشال الجثتين.

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثتين لإبراهيم جمال العجمي، 18 سنة ومحمد شحاتة عبداللطيف 55 سنة، وجرى نقلهما إلى مستشفى السلام والتحفظ عليهما بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.