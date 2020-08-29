رئيس التحرير

محمود مسلم

غرق شخصين بمنطقة ري 6 في بورسعيد

كتب:

هبه صبيح
12:00 م | السبت 29 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما غرقا، اليوم، بمياه الري بمنطقة ري 6 جنوب محافظة بورسعيد.

تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة يفيد بانتشال جثين لشخصين غرقا بمياه الري.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي من انتشال الجثتين.

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثتين لإبراهيم جمال العجمي، 18 سنة ومحمد شحاتة عبداللطيف 55 سنة، وجرى نقلهما إلى مستشفى السلام والتحفظ عليهما بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

غرق تلميذ أثناء اللهو في ترعة بسوهاج

غرق طفل في مياه ترعة الإبراهيمية ببني سويف

غرق طفل أثناء استحمامه في مياه النيل بسوهاج

نيابة زفتى تصرح بدفن جثة شاب غرق في النيل

انتشال جثمان طفل غرق بشاطئ الأمل في بلطيم 