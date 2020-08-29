"الهيئة الهندسية": 62 ألف عقار مخالف في الإسكندرية

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه جرى إنشاء مكتب للاشتراطات البنائية ومخالفات البناء، مستعرضًا حجم مخالفات البناء بمحافظة الاسكندرية، لافتا إلى أنه جرى رصد أكثر من 62 ألف عقار مخالف، بحيث يحتوي كل عقار على أكثر من 5 مخالفات.

وأضاف الفار، خلال كلمته، أن الدولة لجأت لتعميم منظومة البنية المعلومتية المكنية لمنظومة التخطيط المصرية، مؤكدا أن الدولة المصرية قادرة على متابعة كل المشروعات القومية على مدار الساعة، وأن إجمالي حجم المخالفات في المحافظة خلال الفترة الماضية بلغ 500 ألف مخالفة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.