بالصور.. تعقيم قطارات الـvip والروسية والـTOP VIP للوقاية من كورونا

أكد السيد عيسى، رئيس شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والتأمين التابعة لهيئة السكة الحديد، أن الشركة تنفذ يوميا، جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار عيسى، لـ"الوطن"، إلى تعقيم وتطهير جميع القطارات بكل أنواعها، الـVIP والمكيفة درجة أولى وثانية والقطارات الروسية الجديدة، والقطارات الفاخرة الـTOP VIP، نظرا لقيامهما برحلات يومية، موضحا أن التعقيم والتطهير، يشمل جميع المحطات الرئيسية والمركزية على مستوى الجمهورية، ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، لتوفير الحماية والسلامة للركاب والعاملين.

وقال إن جميع العاملين بالشركة من المتعاملين مع الجمهور، يرتدون الكمامات والقفازات الطبية، لمنع انتشار الفيروس، إضافة إلى أن أعمال نظافة المحطات والأرصفة، تتم بشكل دورى، ولا يوجد أى تقاعس من العمال، لافتا إلى أن جميع ورش صيانة القطارات، يتم تعقيمها وتطويرها بشكل دوري، للحفاظ على أرواح العاملين من فنيين ومهندسين وعمال.

وأكد أنه يتم عمل تقرير يومي بحملات النظافة والتعقيم والتطهير التى تتم في المحطات والقطارات، وعرضها على المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، الذي يتابع بدوره حملات التنظيف والتطهير، لاعتماد التقرير وتدوين جميع الملاحظات إن وجدت.

فيما تواصل هيئة السكة الحديد، في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس، وطرق انتشاره، وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات، للتوعية من الفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.

يذكر أن الهيئة أطلقت حملة موسعة، لتطهير القطارات والمحطات، وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يطهر عمال النظافة ويعقم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات، للتوعية بالفيروس وأعراضه، وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب، بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التي لصقت فى المحطات والقطارات، إن الحالات المشتبه فى إصابتها، هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة، حتى 38 درجة مئوية فأكثر، بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد، أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها، أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات، أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تأكد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها، أو ظهور أعراض الفيروس عليها، يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.