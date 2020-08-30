حظك اليوم الأحد 30-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بكونه شخصية حنونة وحساسة، حيث يتأثر بالمشاكل التي يمر بها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لتحقيق نجاحات ومكاسب ومناسب لمراجعة موقفك المالي وتخطط جيدا لإدارة أعمالك وممتلكاتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك على الاقتراب ممن تحب ويدعم علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.