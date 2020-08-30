حظك اليوم الأحد 30-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بحبه الدائم للعمل، وسعيه المستمر وراء النجاح، مهما كلفه الأمر، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك ولعلاقتك بمن حولك ولا تتسرع في حركتك وأقوالك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.