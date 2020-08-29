بالأرقام والأسماء.. النتيجة النهائية للفائزين في انتخابات البيطريين

حصلت "الوطن"، على النتيجة النهائية، لفرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة.

وحسم دكتور خالد سليم، على مقعد النقيب العام، بعد حصوله على 2432 صوتا، وتقدمه على منافسه الأقرب الدكتور خالد العامري الذي حصل على 2171 صوتا.

أما الفائزون على مقاعد أعضاء مجلس النقابة فوق السن، هم دكتور محمد عفيفي سيف بـ 2533 صوتا، ود. نبيلة البطراوى، حصلت على 2003 صوتا، ود. شيرين زكي حصلت على 1928 صوتا.

أما مقاعد عضوية مجلس النقابة تحت السن، فاز فيها د. محمد شفيق، بـ 3090 صوتا، ود. ياسمين أبو الخير، بـ 2513 صوتا، ود. أحمد طنطاوي الذي حصل على 2337 صوتا.

أما مقاعد مجلس النقابة العامة عن القطاعات، فقد صوت في قطاع القاهرة والجيزة، 721 صوتا صحيحا والأعلى في الأصوات، ود. محمد أشرف بعد حصوله على 418 صوتا.

وعلى مقعد غرب الدلتا، كان إجمالي الأصوات الصحيحة للانتخابات فيها 1254 صوتا والأعلى في الأصوات، ود. أحمد البنداري بحصوله على 784 صوتا.

وقطاع وسط الدلتا، جاءت فيه الأصوات الصحيحة، 2133 صوتا والأعلى في الأصوات، ود. محمد مبروك، بحصوله على 1194 صوتا.

وشرق الدلتا جاءت الأصوات الصحيحة فيها 3117، والأعلى في الأصوات، حصل د. محمد حجازي على 1598 صوتا.

وفي قطاع شمال الوجه القبلي، سجلت الأصوات الصحيحة 1091، والأعلى في الأصوات كان د. أيمن، بـ 465 صوتا.

أما مقعد جنوب الوجه القبلي، فكان الأعلى في الأصوات، هو د. أحمد خيري بـ 1166 صوتا.