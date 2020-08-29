استئناف أنشطة وحدة تنمية الأعمال والتكتلات الإنتاجية بجامعة سوهاج

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم، استئناف أنشطة وحدة تنمية الأعمال والتكتلات الإنتاجية بالجامعة، بعد توقف استمر 4 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا، التي اقتصرت فيها الأنشطة على التدريب أونلاين.

وأوضح عزيز، أنه تم اليوم، بدء الدورة التدريبية المكثفة لدعم رواد الأعمال من طلاب الطب البيطري، والمهتمين بالمشروعات في مجال الأغذية، بمشاركة 40 متدرب.

وأشار الدكتور محمد عبدالله المدير التنفيذي لوحدة ريادة الأعمال والتكتلات الإنتاجية، أن الدورة تستمر لمدة 4 أيام، وتهدف إلى تدريب رواد الأعمال على الاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، ويحاضر فيها الدكتور موسى حفني مدير الأبحاث والتكوير بشركة هاينز كرافت، وذلك بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين.

وأضاف الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار، أنه تم عمل قاعدة بيانات لرواد الأعمال بسوهاج، وفرص الاستثمار المتاحة، وكذلك الفرص المتاحة بالمناطق الصناعية الأربعة المتواجدة بالمحافظة، وتم التواصل مع رواد الأعمال المتعاملين مع الحاضنة، للتعرف على حالة مشاريعهم، لمساعدتهم للتغلب على أي معوقات تواجههم.