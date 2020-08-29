فيديو.. السيسي: لو لزم هخلي الجيش المصري ينزل كل القرى لضبط المخالفات

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أجهزة الدولة بضبط مخالفات البناء بكل حزم، في جميع المحافظات، وتابع: "لن أسمح أبدا إننا نهد بلدنا ونضيعها كده.. ولو الأمر لزم هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر".

وقال الرئيس السيسي: "المحافظ والمحليات فين وأي حد من شباب القرية دي فين؟.. وبعدين تقولي حطلي صرف صحي وكهرباء وطرق وكياه شرب.. دي قرية من 4500 قرية، ناوين تعملو إيه في بلدكم؟ دي ظاهرة وبقول للمصريين أنا مش عارف أعمل إيه.. دي الأرض اللي بناكل منها.. إحنا بنعمل إسكان ليكم.. الدولة بمؤسساتها يا محمد يا زكي مسؤولة عن الحفاظ على الدولة المصرية".

كما وجه الرئيس السيسي أجهزة الدولة بضبط مخالفات البناء بكل حزم، ملوحا بإعطاء أوامر للجيش المصري بالنزول لقرى مصر لضبط مخالفات البناء والتعامل بكل حزم معها.

وأضاف الرئيس: "يا نبقى دولة مظبوط يا أسيب مكاني وأمشي وأي حد يتولى البلد دي ولو كنا مقتنعين وبتكلم بحزم وجدية ولازم تتخذ فيه إجراءات، وعندنا معدات تبيد وتشيل كل اللي حصل، ولو الناس مش عاجبها الكلام ده نستفتي إن أنا أمشي".

وعبر الرئيس السيسي عن غضبه لما يشاهده من تعديات على أراضي الدولة والبناء العشوائي غير المنظم، قائلا: "بشوف بلدنا بتتدمر وبتتقطع 100 حتة كل يوم.. بقينا أعدى أعاديها.. مش الإرهاب بس".

وأضاف الرئيس خلال حديثه بحفل افتتاح عدد من المشروعات القومية: "لو عاوز تبني خليني أنظملك وأبنيلك أنا حتى لو على أرض زراعية بس مش كدا".

وناشد الرئيس المحافظين ومديري الأمن ضبط الموقف بالمحافظات: "اللي مش هيقدر يقولي أنا مش قده وسلام عليكم وأنا هحترم رغبته".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يوجد أحد في العالم يتحدث عن أوضاعه أمام الرأي العام على الهواء، إلا إذا كان يهدف إلى الإصلاح فقط، خلال تعليقه على أزمة مخالفات البناء.

وأضاف السيسي: "المحافظ ومدير الأمن الذي لا يستطيع أن يقف قدام الموضوع، وهيقول رأي عام ومش هنقدر يا أفندم، يقولي أنا مقدرش يا أفندم.. أنا مقدرش كل يوم خلال 4 سنين في قرية واحدة أشيل كمية الأرض دي".

وتابع: "هزيل إيه ولا هزيل إيه يا دكتور علي عبدالعال؟! مليون مبنى؟! ينفع يا إيهاب؟!؛ ليرد عليه اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: لأ يا أفندم".

واستطرد رئيس الجمهورية حديثه قائلًا: "خلونا خط ونقف، وأنا جاي بالطائرة النهاردة ما زال في ناس بتتعدى وبتبني!، بتعملوا كده ليه؟! مش فاهمين القضية؟! ده كلام مش معقول".

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسئولي الدولة بالتعامل مع ملف مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، مؤكدًا: "اللي مش قادر مش وقته، واللي يخاف يتكلم على الهواء ويقول يا أفندم لو سمحت أنا مش قادر سلام عليكم، أرجوكم محدش يزعل مني، يا رجال مظبوطين نتصدى لقضايانا مظبوط يا حاجة تانية".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية: "ما دام سكتوا وقلتوا آه يبقى تنفذ الكلام، كفاية كده، خلونا نصلح اللي إحنا فيه ونحافظ على المتاح من أرضنا".

وتابع: "أنا شفت العجب من اللي بيتعمل في بلدنا وأنا في الطائرة النهاردة، كفاية كده يا دكتور مصطفى مدبولي، كفاية كده يا محافظين، كفاية كده يا مديري الأمن، لو سمحتم متخربوش بلدكم".

وأردف: "والله العظيم ده خراب يا جماعة لدولة وما حد يعمل كده، الأمر لله ثم لينا كلنا، ولا يمكن أبدًا هسمح بده، ورابع مرة أقولها، وأنا اتكلمت عن الموضوع ده من أكتر من 3 سنين، ده مش دولة بأي حال، الكلام ده كان مقبول في 2011 لظروفها، طب هنقف امتى؟! هنفضل كده لغاية إمتى وهنتجاوز لحد امتى؟!".

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسؤولي الدولة بالتعامل مع ملف مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، قائلًا: "كفاية كده".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية: "كفاية كده يا دكتور مصطفى مدبولي، كفاية كده يا محافظين، كفاية كده يا مديري الأمن، لو سمحتم متخربوش بلدكم".

وتابع موجهًا حديثه للمسؤولين: "اللي مش قادر مش وقته، واللي يخاف يتكلم على الهواء ويقول يا أفندم لو سمحت أنا مش قادر سلام عليكم، أرجوكم محدش يزعل مني، يا رجال مظبوطين نتصدى لقضايانا مظبوط يا حاجة تانية".

وأردف: "ما دام سكتوا وقلتوا آه يبقى تنفذ الكلام، كفاية كده، خلونا نصلح اللي إحنا فيه ونحافظ على المتاح من أرضنا، والله العظيم ده خراب يا جماعة، ومش هسمح بده".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن محافظة الإسكندرية في عام 2020 والألفية الجديدة، اختلفت عما كانت عليه في عشرينيات القرن الماضي.

وأضاف السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية: "في دول كتير فيها مخالفات بناء كتير، لكن هل في دولة عندها حلم إنها تبقى دولة كانت في العشرينيات من الدول المنظمة أكثر منها، نقبل بالبناء بس مش بالشكل ده، أقبل بالبناء لكن مع التخطيط".

وتابع: "أقبل البناء حتى على أرض زراعية، لكن يجب أن يكون هذا البناء مخططًا لكي نستطيع الإنفاق عليها مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء".

وواصل: "لما باجي أعمل حاجة هنا مبعرفش أعملها، وبنفق أكتر من اللازم، وده تكليف للحكومة وتحدي واختبار لها، وبقول تاني الذي لا يستطيع أن يتصدى لمشاكل بلده مش عيب، يسيب مكانه".

تساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سر ترك عدد كبير من المسؤولين والمحافظين بمحافظتي القاهرة والإسكندرية لمخالفات البناء.

وقال السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية: "محدش فكر سواء كان محافظ أو رئيس حي أو حتى وزير مختص ويقول يا أفندم بلاش نبني تاني في المحافظات دي، أو خفض الارتفاعات إلى النصف لو هنبني".

وأضاف: "لو مصر الجديدة والعباسية ومدينة نصر كده والمطرية والوايلي والحلمية وبهتيم وشبرا كده، كنتو مستنيين إيه يا مسؤولين عشان تتصدوا وتقولوا كفاية كده؟!".

وتابع: "كنا دايمًا نقول إزاي المرور مش عارف يتنظم في مصر، طب وهو ده يتنظم؟!، أنا بقول كده عشان لما كلمتكم من 6 سنوات قلتلكم هنبنيها مع بعض، وإيدينا في ايد بعض، وده معناه إن كلنا ماشيين مع بعض وهنحل المسألة".

وأردف: "لو هنصرف 250 مليار جنيه عشان نحسن شبكة الطرق في مصر، فده معناه إننا هنعوض الخسائر دي خلال 3 أو 4 سنوات، بما فيها الوقود والتلوث اللي هيضر الناس".

وواصل: "في ناس كتير لما يلاقونا بنوقف البناء يتصوروا إننا ضد مصالح الناس، اربط بين مصلحتك الشخصية والمصلحة العامة للدولة".

وشدد الرئيس السيسي على يقظة الدولة المصرية ووعيها لما يحدث على الأرض من مخالفات للبناء حتى التي مر عليها وقت طويل: "لما أقولك أصدرنا قرار تجميد البناء المخالف، لدينا البيانات اللي بتقول إنك بعد التوقيت خالفت يبقى عندنا كل البيانات".

وأضاف السيسي: "على مستوى الدولة المصرية القدرة على التطورات الأرض يوم بعد يوم خلال الـ10 سنوات اللماضية، وأقدر أبص على أي مكان على الأرض وأقول التوقيت باليوم حصل هنا كذا وكذا، لأننا جادون في حلمنا لبلدنا، ولما نقول هنظبط الدنيا ونسيطر على الكلام ده عندنا منظومة كلفتنا كتير أوي علشان نقول للناس عملوا إيه".

وشدد الرئيس: "لدينا منظومة تستطيع أن تتابع العمل على مدى 10 سنوات فاتت، وإحنا بنققن الموقف وبنصدر قرارنا فيه معانا بيان ومن غير ما ننزل لجان.. نفقدر نحدد بالعلم والتكنولوجيا".

وعقب الرئيس عبدالفتاح السيسي على عرض اللواء أركان حرب أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمقترح مد محور المحمودية من الإسكندرية وحتى الإسماعيلية.

وقال الرئيس السيسي: "محور المحمودية يتكلف حوالي 7 مليارات جنيه داخل الإسكندرية بطول 22 كيلو، ولكن المحور ده المقترح 200 كيلو حتى الإسماعيلية هيكلفوك كام؟.. أنا مش ممانع بس لازم ندرس كويس المقترح ده".

وأضاف السيسي: "التمويل مش بس على أد الطريق.. إحنا كمان هنعوض الناس 5500 بيت هتبنيلهم وهنكلف حوالي 20 مليار جنيه بمنطقة البحيرة.. عاوزين ندرس ونشوف لو هيمشى مع خطة الدولة موافق ولو مش هيمشي نكتفي بمحور الأسكندرية البحيرة".

وتدخل المهندس كامل الوزير وزير النقل وعرض على نائب رئيس الهيئة الهندسية استخدام محور عرضي عرضي تابع لوزارة النقل قد يسهل محور المحمودية قائلا: "لدينا محور عرضي عرضي يشمل المنصورة المحلة كفر الشيخ دسوق، وموازي للمحور الساحلي"، مشددا: "محور المحمودية من الأسكندرية للبحيرة لازم يتعمل.. لكن الباقي محتاج دراسة"، ورد الرئيس: "أدرسوا مع بعض وقولولي الرأي النهائي".

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّه مع كل مشروع جديد تعمل الدولة على تنفيذه يظهر تشكيك من المغرضين، موضحًا "هتلاقوا ناس بتتكلم بشكل سلبي عن الإجراء اللي بنعمله، اللي هو هدفه مصلحة الكل"، مشددًا على أنَّ محور المحمودية يعطي حرية حركة كبيرة "ده المحور الرابع بالإسكندرية".

وأضاف الرئيس السيسي "المحور ده هيوصل للبحيرة، وكان في 30 مسجد وتعديات أخرى كثيرة والناس كانت بتقول بيهدوا المساجد والجوامع ومساجد ربنا.. هو إحنا بنهدها علشان كارهين ولا علشان مصلحة؟.. أهالي إسكندرية عرفوا وشافوا الكلام ده ".

وتابع الرئيس السيسي، إنَّ القنوات المسيئة روّجت أن مصر تزيل المساجد بالإسكندرية رغم أنَّ هذه المساجد كانت مخالفة، مبينة أنَّ "القنوات المسيئة اللي عاوزة توصلكم كلام ميرضيش ربنا بس هما ميعرفهوش، إحنا؟ إحنا بنغضب ربنا، استغفر الله، يا رب تبقوا زينا وتعملوا حساب ربنا"، "انتوا بتدمروا الشعوب وتخربوها وتضيعوها، كانوا بيعايرونا وبيقولو شوف المصريين وفقرهم وخيبتهم".

واستكمل الرئيس السيسي، إنَّ القنوات المسيئة روّجت أنَّ مصر تزيل المساجد بالإسكندرية رغم أنَّ هذه المساجد كانت مخالفة، مضيفًا "77 جامع مخالف على حرم ترعة المحمودية، هو اللي عاوز يهادي ربنا يسرق أرض علشان يعمل بيت لربنا، ورغم كدا هنشيل ونعمل مكانه".

وأضاف: "هشام آمنة محافظ البحيرة أنا بشكرك والدولة معاك بس مش عاوزين نضر الناس، ورغم إن الناس بنت على أراضي الدولة بشكل مخالف، بس مش هنضيعهم، عاوزين نعمل وحدات سكنية لنقل السكان المخالفين، نعمل 6 آلاف وحدة وميبقاش حد موجود على الأرض".

ووجه الرئيس السيسي لأن يصل محور المحمودية من الإسكندرية وحتى البحيرة، قائلا: "لأول مرة نعمل محور من الإسكندرية لعمق الدلتا"، مشددا على أن يتم الانتهاء من المحور خلال عامين: "سنتين ويكون المحور خلص ونعمل مساكن للأهالي اللي تعدوا على الأرض الخاصة بالدولة وبنوا أراضي محور المحمودية، ونبني مساجد بدل اللي اتشالت".

وأضاف الرئيس "مش هنضيع الأهالي اللي بنت على أراضي الدولة لأن الدولة على مدار سنين فاتت ما أخدتش بالها منهم، والتجاوز اللي تم إحنا ندفع تمنه مش الناس اللي تدفع تمنه".

وتوجه الرئيس السيسي بالشكر للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على مجهوداته بالوزارة خلال الـ3 سنوات السابقة، قائلًا: "بتوجه بالشكر ليك وللوزارة، خلال الفترة دي لم يحدث أي نقص في أي سلعة أساسية على الرغم من التحديات، على الأقل وقت أزمة كورونا، وكان طبيعي يحصل نقص ولكن بفضل جهد الدكتور علي المصيلحي ووزارة التموين لم سيحدث أي نقص أو اختناق بأي سلعة من السلع الأساسية أو تلاعب بالأسواق".

وأضاف الرئيس السيسي "حصلت أزمة واحدة في أسطوانات البوتاجاز ومكانش الدكتور علي المصيلحي موجود فيها، وحجم المخزون الاستراتيجي الآن 6 أشهر، فهو حجم ضخم جدا.. بشكرك يا دكتور علي".

وردّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على كلمات الرئيس السيسي بقوله: "في أكتوبر 2017 حضرتك اعتمدت 1.8 مليار دولار للاحتياطي الاستراتيجي ودي كانت خطوة مهمة جدا، والنقطة الأخرى تعاون وزارة التموين والجهات الأخرى وتوافر الإمكانيات".

ووجه الرئيس السيسي رسالة للمواطن المصري قال فيها: "ساعدني بأنك تنفذ اللي بنقول عليه قبل ما تطلب مني أأدي الخدمة، كلنا بنتشارك المسؤولية، وده دورنا وده شغلنا بس مش هنعرف ننجح طول ما فيه تجاوز".

واستكمل الرئيس: "بشرح كتير علشان تبقوا عارفين حكايتنا، وبقول الكلام ده علشان إحنا بنعمل شغل وانتو بتحمّلونا أعباء مش طاقتنا بأنكوا تعملوا نمو غير مخطط، ولما نيجي نعمل تخطيط هنبقى أد التحدي، إنما العشوائية هتوصلنا لفقد للقدرة والأداء ومش هنقدم الخدمات المطلوبة".

وقال رئيس الجمهورية إنه يتم إنفاق 175 مليار جنيه على محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ولكن رغم إنفاق كل هذا المبلغ، نجد أن المشروعات تتطلب مصاريف أخرى، موضحًا أن "صيانة المعدات تمثل 10% أي نحو 17 ملياراً، فالصيانة مهمة، وإلا سنجد حجم أداء المحطات متراجعاً، هذا إضافة لمصروفات الكهرباء ومرتبات العاملين".

وعن المشروعات القومية التي يتمّ تنفيذها وعن ديون مصر الخارجية والاقتراض، قال الرئيس: "قدامنا خيار من الاتنين يا نعمل يا منعملش، لو معملناش الدولة هتتراجع والشعب هيعاني والمطلوب هيبقى أكبر لو ما تعملش دلوقتي، والبدائل هو الاقتراض بأرقام ميسرة".

وأضاف الرئيس السيسي: "في كلام كتير عن الدين، بس منقدرش نتوقف عن ده، ولكن جهد الدولة في ضبط هذا الدين وزيادة حجم النتائج القومي يخلينا داخل الحدود الآمنة"، وناشد رئيس الجمهورية، المواطنين بالانتباه لتأثيرات أزمة فيروس كورونا: "أرجوكو انتبهوا لتأثيرات أزمة فيروس كورونا علينا وعلى العالم كله ولو كانت الأمور مشيت طبقًا لتخطيط بتاعنا كان وضعنا هيبقى مختلف، حتى فيما يخص الدين.. مش عاوزين حد يأثر على فهم الناس".

وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي للجامعات الأهلية الحديثة، قائلا "كنت أتمنى أوريكو حجم الطلبة المصريين اللي بيخرجوا خارج مصر في دول العالم كلها علشان يتعلموا.. في حجم معتبر من الأسر بتودي بتعلم أبنائها في الجامعات الخارجية.. في جامعات معتبرة ومحترمة جدا وفي جامعات أخرى لأ.. في 20 مليار جنيه بيخرجوا برة مصر سنويا وعملة صعبة بتخرج وعقول مصرية بتخرج وأغلبهم مبيرجعش".

وأضاف الرئيس: "إحنا عندنا طلبة في مصر بيصرفوا 30 و35 ألف دولار تكلفة سنوية للطالب في التعليم ببعض الجامعات، والفكرة تعليمية ومش مالية، إنه الطلاب يببقى موجود على أرضنا ويتعلم على أرضنا من غير مايخرج يتعلم برة".

وتابع الرئيس: "وزير التعليم العالي اتكلم على علوم جديدة في الجامعات الأهلية الجديدة.. لأننا كنا بنقول دوروا على ربط التعليم بسوق العمل، وجامعتنا المصرية تخرج عشرات الألاف من الطلاب سنويا، وكلهم مش مربوطين بسوق العمل وجبنا كل العلوم الجديدة في الجامعات الأهلية الجديدة اللي تخلي ولادنا جاهزين في سوق العمل في مصر أو فرص العمل في الخارج، ويمكن الناس تخاف تودي ولادها تدرس في الجامعات الجديدة لكن ده فرصة كبيرة".

وحذر الرئيس السيسي، من أزمة التعدي على أراضي الدولة والبناء غير المخطط، موضحًا أنَّ نسبة تغطية الصرف الصحي بالمناطق الريفية زادت في عام 2020 بمقدار يتراوح ما بين 10% و15% عما كانت عليه في عام 2014، مشيرًا إلى أنَّ استمرار مخالفات البناء "يدمر الدولة المصرية".

وأضاف الرئيس السيسي"الكلام اللي إحنا فيه محل نقاش وجدل كبير، وكتير من المواطنين متألمين من إجراءات الدولة لضبط مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أو البناء دون ترخيص".

وتابع رئيس الجمهورية: "محدش بيتكلم في الموضوع ده كويس، ملهومش دعوة بيه، عشان محدش يزعل، وأنا مش طبيعتي معاكم كدة يا مصريين، قدامنا تحدي، بطلعه قدامكم وبقلكم إن التحدي ده خطير علينا، واستمرارنا عليه يدمر الدولة المصرية".

ووصف الرئيس عبدالفتاح السيسي، التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط بـ"الخطير جدًا على الدولة المصرية"، مؤكّدًا أنَّه بنفس نسبة خطورة سد النهضة، "انتو كنتو بتتكلموا دايما وخايفين موضوع سد النهضة والمياه، صدقوني هذا الأمر موضوع التعدي على الأراضي على الأراضي الزراعية خطير جدًا مش عاوز أقول بنفس النسبة والواضح لينا موضوع المياه لكن مش واضح لينا إننا لو استمرينا بالشكل ده اللي هو التعدي على الأراضي الزراعية".

وتابع: "99% من سكان مصر وصلهم مياه شرب نقية، بس اللي مأخر ده هو التوابع، ولو استمرينا في الطريقة دي من مخالفات البناء عمرنا ما هنوصل لنسبة 100%، لأن كل 10 بيوت بقت لوحدها"، "الأرض الزراعية اللي بتدمروها هي اللي بتسكنوا جنبها دلوقتي، ولما تسكنوا جنبها دلوقتي هتشتغلوا فين؟ وده كلام قلته من 5 سنين، انتبهوا للتعديات على الأراضي الزراعية".

وقال الرئيس إنَّه يصله تقارير عن ملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أنَّه يعتمد على "المشاهدة الشخصية، "الناس بتصور قيراط ولا قيراطين من الأرض وبس كدة خلاص، ويبقى كدة عنده أرض مباني، ووالله بالزراعة الحديثة والري الحديث هتجيب استثمارات أكتر من استثمارات أراضي المباني".

وتابع رئيس الجمهورية أنَّ وزارة الزراعة والدولة منوطان بتوعية الناس في هذا الخصوص وإعداد برامج للتنبيه بشأن أهمية الاستثمارات الزراعية، مشددا على إنَّ الدولة المصرية أنشأت المدن الجديدة، لتوفير سكن للمواطنين في الظهير الصحراوي، بدلًا من التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وحذر الرئيس السيسي من التعديات على الأراضي الزراعية، قائلًا: "لما نبني على الأراضي الزراعية هنشتغل فين؟! ثقافة إن ولادنا يبقوا معانا ستدمر كثير من قدراتنا، موجها رسالة إلى الغاضبين من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء على أراضي الدولة.

وقال رئيس الجمهورية "عشان بس الناس اللي زعلانة، هو في حد بيبقى ماشي بعربيته ويعمل مخالفة ونقوله ادفع المخالفة بتاعتك ويبقى مبسوط؟! لأ طبعًا هيبقى زعلان".

وأضاف رئيس الجمهورية: "أي حد هنقوله ادفع المخالفة بتاعتك سواء بالتصالح أو بالإزالة مش هيبقى راضي، لكن إحنا مأخدناش إجراءات حادة من غير إنذار، وقلنا الكلام ده من 3 سنوات، وإدينا نفسنا مهلة 6 أشهر".

وتابع أنَّ إزالة المخالفات كان امرًا مهمًا لكي تبدأ الدولة المصرية في تنظيم البناء المخطط والمرخص 10% أو أقل: "والـ10% دول حصل تعدي يتجاوزهم، يعني إحنا هنبقى في دائرة مفرغة".

ووجه السيسي رسالة إلى الإعلام والمفكرين والمثقفين وكل من يهمهم أمن واستقرار مصر، خلال حديثه عن ملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وقال السيسي: "الموضوع ده مش مسؤولية الحكومة ولا الرئيس بس، دي مسؤوليتنا كلنا في إننا نحافظ على بلدنا، اللي إحنا فيه ده مش لمصلحتنا ولا لمصلحة الأجيال القادمة".

وأضاف: "أعطينا نفسنا مهلة 6 أشهر، وقلنا إننا نتحرك بسرعة مع المواطنين في هذا الملف وعشان ننظمه وميبقاش في هذا الحجم الكبير من التجاوز، في أكثر من 700 ألف مخالفة، ولو قلنا إن كل مخالفة بأسرة، هنتكلم إن في ملايين بيتأثروا بالإجراءات القانونية".

ووصف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخوض في ملف التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بـ"الشائك للغاية".

وأضاف السيسي: "أي حد يقول متدخلش في الكلام ده وسيب الإعلام يتكلم فيه! لأ لأ، أنا هتكلم في كل حاجة تمس مصر ومستقبلها، هتكلم في كل مصلحة حقيقية للدولة، ولن أن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة، والحفاظ على الشعبية".

وتابع: "عملنا كده في الاقتصاد وربنا وفقنا، وده كان الرصيد اللي عدينا بيه أزمة كانت الدنيا كلها بتعاني منها، وبالتالي كل عمل صالح، حتى لو كانت الناس مش راضية عنه، لكن بنعمله عشان خاطر بلدنا، وربنا قبل ده".

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية مواجهة ملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مضيفًا: "أعمل إيه؟ مش عاوزين تساعدوني ليه؟ أنا بتكلم على كل المصريين، كل الناس مش عاوزة تساعد في الموضوعات اللي بنطرحها؟".

وتابع رئيس الجمهورية: "ليه مش عاوزين تساعدونا؟ ليه مصرّين على مواقفكم؟ انتو بتحلموا ببلد كويسة ومنظمة ومرتبة وزي الفل ولا كل واحد عاوز يعمل اللي هو عاوزه؟".

وعلق الرئيس السيسي، على شكل توسعة قديمة موجودة بجوار توسعة جديدة، قائلًا: "إحنا بنعمل المشروع ويبقى شكله جديد وكويس ويشتغل، ثم لا نراعي بعد كدة أعمال الصيانة اللي تحافظ على الشكل، إحنا بنتكلم عن الشكل لأنه بيعكس شغل الدولة".

وأضاف: "التوسعة عليها تراب، وده كلام بسيط وشكلي خالص، أرجو إن الشركة اللي مسؤولة عن الموضوع ده، انت بتكسب متسبش المنظر كده، لأ ميصحش".

وانتقد الرئيس السيسي تغطية وسائل الإعلام لملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكّدًا أنَّها لا تتصدى لها، وعليها العمل بشكل معمق أكثر".

وأضاف السيسي، "إحنا بنجيب مبنى بيتمّ إزالته في التليفزيون وبنقول إزالة مخالفات البناء، لأ يا جماعة، حد يتكلم بشكل أعمق من كده، حد يبين مدى التأثير الخطير على مصر نتيجة هذا التجاوز، لكن مش إحنا بنهد مبنى والناس تقول ده حرام، آه طبعًا لما حد يشوف كده هيقول إن ده بس اللي إحنا بنعمله!".

وتابع رئيس الجمهورية: "لا بد من مخاطبة عقل الناس، لأن من حقهم أن يفهموا الخطورة الكبيرة لهذا الملف على أمنهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم وأحفادهم".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ محافظة الإسكندرية تراجعت عن عشرينات القرن الماضي تختلف عنها في الألفية الجديدة وعام 2020: "الفاصل كبير أوي بس مش إيجابي، يا ترى إيه اللي خلانا كدة، وإيه اللي حصل عندنا في آخر 50 و60 سنة، وخلى الدنيا كلها تطورت إننا تراجعنا بالشكل ده".

وأكد الرئيس السيسي: "صرفنا على محافظة القاهرة في آخر 7 سنين ما يقرب من 350 مليار جنيه، ولو صرفتهم على العاصمة الإدارية بس صدقوني هتغطي جزء كبير من المرافق لحد نصف الأراضي وهنبني ما يقرب من 500 ألف وحدة سكنية بنظم حديثة جدًا".

وقال الرئيس السيسي، إنَّ "الإنفاق على الإسكندرية في آخر 30 و40 سنة لا يساوي إننا كنا نعمل مدينة جديدة في سيدي كرير، الدولة غابت، لكن مينفعش الدولة تغيب تاني، يبقى كدة بنأجل التطوير 100 سنة، وأنا مقدرش أقبل كدة".

وتابع السيسي، أنَّه جرى إنفاق نحو 350 مليار جنيه على محافظة القاهرة، موضحًا "لو صرفت المبلغ ده على العاصمة الإدارية بس صدقوني هتغطي جزء كبير من المرافق لحد نصف الأراضي وهنبني ما يقرب من 500 ألف وحدة سكنية بنظم حديثة جدًا".

وواصل رئيس الجمهورية: "اضطرينا ننفق في القاهرة لإننا معملناش المدن، كان المفروض إن إسكندرية مثلًا لو بتشيل مليون أو مليون ونص تفضل تشيل نفس العدد من المواطنين ونيجي على حتة تانية من سيدي كرير وأنت طالع ناخد مواجهة 20 كم على البحر وعمق 10 كم ونعمل مدينة جديدة وتبقى الإسكندرية الجديدة".

وأردف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ "الدولة لو غابت عن التطوير مرة أخرى، فإن التطوير سيتأجل 100 سنة.

وأتم: "مقدرش أقبل كدة، مش هبقى هنا، لو انتو مش عاوزني أبقى موجود هنا معنديش مشكلة، بس لا يمكن والله، لا يمكن أبقى موجود في مكان إلا والإصلاح قدام عيني، وأمسك فيه وأخلصه بما يرضي الله، والله غالب على أمره".