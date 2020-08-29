السيسي يفتتح مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض بالإسكندرية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد الشهيد فريق أول عبدالمنعم رياض في محافظة الإسكندرية، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من مسؤولي الدولة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.