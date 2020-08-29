"القومي للطفولة" يتسلم طفل الإسماعيلية ضحية تعذيب والدته وزوجها

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة استلامه لطفل الإسماعيلية الذي تعرض للضرب والتعذيب من زوج الأم، حيث أحدث به إصابات بالغة، تمهيداً لإيداعه إحدى دور الرعاية الآمنة، تنفيذا لقرار النيابة العامة في هذه الواقعة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل قدم الدعم القانوني والنفسي للطفل بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم ندب أخصائي نفسي وآخر اجتماعي من اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز ومدينة التل الكبير لتقديم الدعم النفسي للطفل وإجراء دراسة حالة مفصلة لتحديد احتياجاته وذلك بحضور مشرف خط نجدة الطفل بالمركز الرئيسي، كما تم الانتهاء من عرضه على الطب الشرعي، وإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالته بالقاهرة.

وأشارت "السنباطي" إلي أن نيابة التل الكبير الجزئية قد باشرت تحقيقاتها في المحضر رقم 2980 لسنة 2020 جنح التل الكبير بناء علي شكوى إحدى السيدات والتي تفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر خمس سنوات للتعذيب والضرب المبرح من قبل الأم وزوجها، لافتة إلى أنهم دائمي التعدي علي الطفل وإحداث ما به من إصابات وأنها قامت على إثرها باصطحاب الطفل إلى مستشفي التل الكبير ومستشفى الإسماعيلية الجامعي لتلقي العلاج وقد رفضت تسليم الطفل لأهليته الذين لاذا بالفرار من مسكنهما علي إثر ذلك.

وأكدت أن هذه الواقعة المشينة تخالف كافة القوانين والأعراف وتعد انتهاكا بحق الطفل، لافتة إلى أن منظومة حماية الطفل الوطنية تعمل من أجل توفير سبل الدعم ورفع الخطر عن الأطفال، وناشدت المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي انتهاك أو عنف يتعرض له الطفل من خلال آلية الإبلاغ التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك على رقم الخط الساخن خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال رقم الواتساب 01102121600.