قاسم: إزالة 3885 حالة إزالة تعدٍ على أراضي الدولة واستعدنا 127 ألف فدان

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن التعديات على أراضي الدولة وخاصة الأراضي الزراعية، وصل حتى الأمس لـ3885 حالة إزالة من التعديات على أراضي الدولة، وفي محافظة المنيا وحدها بلغ عدد الأفدنة التي تم إعادتها لـ127 ألف فدان، وفي محافظة مرسي مطروح لـ92 ألف فدان.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الأراضي الزراعية في مصر تغطي احتياجات المواطنين من الأمن الغذائي بالسلع والخضروات، وهو ما يتم الاعتداء عليها بسبب البناء المخالف، وتم إزالة أكثر من 2800 حالة تعدي على الأراضي الزراعية حتى الأمس، موضحا أن البحث عن أراضي جديدة تكون صالحة للزراعة هو أمر يرهق ميزانيه الدولة، وتسعي الدولة لاسترداد كامل أراضيها بحسم.

وأكد أن الدولة المصرية باتت حاضرة وتقوم باسترداد كامل الأراضي المغتصبة، ولا تراجع في تلك الأجراءات، مشيرا إلى أن الوحدات المحلية بمختلف المحافظات معنيه بالحفاظ على عدم تبوير الأراضي الزراعية ويتم التعامل فورا مع من يخالف القانون، حيث أن الزراعة مصدر رئيس للاقتصاد المصري.