جامعة طنطا تسابق الزمن لإنهاء التوسعات قبل استئناف الدراسة

قام نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد عتمان، اليوم السبت، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الإنشاءات والتوسعات الجديدة التي يتم تنفيذها استعداداً لاستقبال العام الجامعي الجديد 2020 / 2021، حيث شملت الجولة مستشفى الجراحات، والتوسعات الجديدة بكليتي التربية والتربية الرياضية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجامعة، الدكتور مجدي سبع، بالانتهاء من المشروعات الإنشائية بالجامعة.

ووجه نائب رئيس الجامعة بضرورة الانتهاء من أعمال الإنشاءات وأعمال الصيانة طبقاً للجدول الزمني والشروط المتفق عليها، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهداً في سبيل تطوير البنية التحتية للكليات والمنشآت، بهدف تقديم خدمة تعليمية وطبية وبحثية عالية الجودة، تسهم في خدمة المجتمع وتبني قضاياه، بما يليق باسم ومكانة جامعة طنطا.

رافق الدكتور عماد عتمان في جولته بمستشفي الجراحات، الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، بينما رافقه خلال جولته بكلية التربية الرياضية، الدكتورة هالة عمر، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء حلاويش، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور هاني سعيد، وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، ورافقه بكلية التربية، الدكتور عبدالحميد المنشاوي، عميد الكلية.