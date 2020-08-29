تعرف على حالات التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل القرار رقم 1 لسنة 2020 عدة خطوات لإجراء التصالح يجب على الراغبين في إتمام التصالح الإلمام بها.

" الوطن" تبرز خطوات وإجراءات التصالح وهي كالتالي:

- تقديم طلب التصالح وسداد 25% جدية التصالح.

- الطلب يقدم من مالك العقار أو اتحاد الشاغلين أو صاحب الوحدة السكنية.

- حصول مقدم الطلب على شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها تاريخ قيده ورقمه والمستندات المرفقة.

- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة فى شأن الاعمال المخالفة محل الطلب لحين البت.

- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والقرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنها.

- إجراء معاينة ميدانية خاصة بالموقع محل المخالفة.

- على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.

- يعد التقرير الهندسى محررا رسميا فى إطار تطبيق أحكام قانون العقوبات.