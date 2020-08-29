تعرف على حالات التصالح في مخالفات البناء
كتب:
وائل فايز
07:23 م | السبت 29 أغسطس 2020
التصالح فى مخالفات البناء
حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل القرار رقم 1 لسنة 2020 عدة خطوات لإجراء التصالح يجب على الراغبين في إتمام التصالح الإلمام بها.
" الوطن" تبرز خطوات وإجراءات التصالح وهي كالتالي:
- تقديم طلب التصالح وسداد 25% جدية التصالح.
- الطلب يقدم من مالك العقار أو اتحاد الشاغلين أو صاحب الوحدة السكنية.
- حصول مقدم الطلب على شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها تاريخ قيده ورقمه والمستندات المرفقة.
- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة فى شأن الاعمال المخالفة محل الطلب لحين البت.
- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والقرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنها.
- إجراء معاينة ميدانية خاصة بالموقع محل المخالفة.
- على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.
- يعد التقرير الهندسى محررا رسميا فى إطار تطبيق أحكام قانون العقوبات.