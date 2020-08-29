مصدر: التعديات على الأراضي الزراعية بلغت مليون و900 ألف حالة بـ8 سنوات

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن تقدير أعداد مخالفات البناء حتى عام 2019، وصلت لـ3 ملايين و240 ألف عقار في جميع المحافظات.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن إجمالى حالات التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011، حتى يوليو 2018، بلغت تقريبا مليون و900 ألف حالة تعد.

وأشار المصدر، إلى انتشار العقارات والمناطق العشوائية في 226 مدينة من أصل 234 مدينة على مستوى الجمهورية، ووصلت نسبة العشوائية من المباني إلى 40%، وذلك فى محافظات الإسكندرية والشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية، حيث تعد أكثر المحافظات فى انتشار المبانى العشوائية.

وأوضح أن من مخالفات البناء الأدوار المخالفة للارتفاع، يؤدى إلى زيادة الوحدات السكنية وعدد السكان، عن المقدر فى التخطيط، ما يؤدي إلى الضغط على المرافق والخدمات، من مياه شرب وصرف صحي وخلافه، وهذا يعنى عدم كفاية المياه التى تضخ لهم، ويصعب وصولها إلى الأدوار العليا المتجاوزة، وأيضا عدم قدرة شبكة الصرف الصحي، على تلقي تلك الكميات، التى تضخ فيها من جميع الوحدات السكنية بالمنطقة.