5 تصريحات للسيسي عن مساجد البناء المخالف: النبي مايرضاش بكدة

تُولي الدولة اهتمامًا بالغًا منذ بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسئولية البلاد بقضية التعدي على الأراضي ومخالفات البناء، حيث يرى الرئيس أن هذه القضية هي ملف خطير، وتحدٍ أمام الدولة.

ما يُنذر بخطورة قضية التعدي والبناء المخالف هو تحذير الرئيس السيسي بشكل واضح، اليوم، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، قائلًا: "لن اسمح أبدا ان احنا نهد بلدنا ونضيعها كده ، لا والله، لو الأمر استدعى هخلى الجيش المصري ينزل كل قرى مصر، وابيد بكل المعدات الهندسية، بتكلم بمنتهى الجدية والحزم مع كل التعديات".

الرئيس لـ"المخالفين": ازاى تبني جوامع ربنا على حاجة مش بتاعتك

وانتقد الرئيس السيسي، اليوم، بناء المساجد على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بشكل مخالف، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس السيسي عن مساجد البناء المخالف، حيث تطرق الرئيس إلى ظاهرة الاحتيال بالمساجد للبناء على أراضي مخالفة خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3 بالإسكندرية مايو الماضي.

ويستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز 5 تصريحات للرئيس السيسي، في أكثر من مناسبة، عن المساجد التي تم بناؤها بالمخالفة:

1- هل اللي عايز يبني حاجة لربنا يهديه ويعمل مسجد على أرض مسروقة؟.. دي سرقة.

2- ازاى تحط جوامع ربنا على حاجة مش بتاعتك.

3- ربنا غنى عنك وعن أرضك كلها، يا تبني مظبوط يا متبنيش.

4- النبي محمد ميرضاش بكده، ميرضاش بان الطريق يتوقف.

5- شوفوا مكان جديد ونعمل مسجد طبق الأصل أو احسن من المسجد المخالف.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قال في حديثه اليوم إنَّه مع كل مشروع جديد تعمل الدولة على تنفيذه يظهر تشكيك من المغرضين، موضحًا "هتلاقوا ناس بتتكلم بشكل سلبي عن الإجراء اللي بنعمله، اللي هو هدفه مصلحة الكل"، مشددًا على أنَّ محور المحمودية يعطي حرية حركة كبيرة "ده المحور الرابع بالإسكندرية".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.اقرأ المزيد: