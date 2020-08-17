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وفاة عم الفنان مصطفى قمر

كتب:

حاتم سعيد حسن
04:59 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
مصطفى قمر

مصطفى قمر

أعلن الفنان مصطفى قمر وفاة عمه محمد قمر، عبر حسابه الخاص على "إنستجرام".

ونشر "قمر" صورة لعمه معلقا: "البقاء لله تعالى توفي الى رحمة الله منذ ساعتين عمي الحاج محمد قمر بعد صراع مع المرض اللهم اجعل مثواه الجنة كان طيب جدا وعمره ما زعل حد فينا الله يرحمه "انا لله وانا اليه راجعون "ادعوا له وادعوا لامواتنا جميعا". 

يذكر أنه مع مطلع الشهر الجاري أعلن المطرب مصطفى قمر، موعد إصدار ألبومه الجديد لمن يهمه الأمر 2، في نهاية شهر أغسطس، عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

وفي نهاية الشهر الماضي، كشف الفنان مصطفى قمر عن مشاركته لشقيقه ياسر قمر، تسجيل أغنية جديدة في ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" المرتقب نزوله قريبًا.

ونشر مصطفى قمر، فيديو وشقيقه عبر حسابه على موقع إنستجرام، قائلًا: "قريبًا، اسمعوا الغنوة دي جبارة اسمها مسافر، مغنيها مع أخويا ياسر قمر في ألبوم (لمن يهمه الأمر2)".

 

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