مصطفى قمر يعلن إصدار ألبومه الجديد نهاية أغسطس

أعلن المطرب مصطفى قمر، موعد إصدار ألبومه الجديد لمن يهمه الأمر 2، في نهاية الشهر الجاري، عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

وفي نهاية الشهر الماضي، كشف الفنان مصطفى قمر عن مشاركته لشقيقه ياسر قمر، تسجيل أغنية جديدة معًا في ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" المرتقب نزوله قريبًا.

ونشر مصطفى قمر، فيديو وشقيقه عبر حسابه على موقع إنستجرام، قائلًا: "قريبًا، اسمعوا الغنوة دي جبارة اسمها مسافر، مغنيها مع أخويا ياسر قمر في ألبوم (لمن يهمه الأمر2)".

وتابع: "اسمعوا ياسر مغني حلو قوي ومعايا تامر فتحي عازف الجيتار المبدع اللي عامل هارموني للألبوم وكمان معانا ماجد يحيى عازف الباص جيتار العالمي، استنوا الألبوم ده تجربة خاصة جدًا".