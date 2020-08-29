توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حرارة ورطوبة وتحذيرات من الشبورة المائية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 30 أغسطس الحالي إلى 1 سبتمبر المقبل.

إذ يتوقع الخبراء استمرار الموجة الحارة التي تعيشها البلاد، ويكون ذروة الارتفاع يوم الاثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري.

وأضاف الخبراء أنّ الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك خلال الثلاثة أيام، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الأحد 30 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

طقس الاثنين 31 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

طقس الثلاثاء 1 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.