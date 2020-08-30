حظك اليوم الأحد 30-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب أنّه شخصية وقورة بطبعه ويبعث على الفرح، فهو يفضل العزلة في حياته اليومية لكنه يراقب ما يحيط به من أحداث دون ضجة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تزداد الضغوط وقد تكون بحاجة لتطبيق روح التعاون مع من حولك وعليك أن تتصرف بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ويسبب لك اليوم شعورا بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.