أستاذ علوم سياسية: تصريحات السيسي رسائل مهمة للداخل والخارج

قال أشرف سنجر، أستاذ علوم السياسية، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بمثابة رسائل مهمة للداخل والخارج.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروعات التي يتم تنفيذها تعطي رسالة للداخل وهي رسالة طمأنة، أن قائد الدولة مهموم بتحقيق رفاهية المواطن، موضحا أن محور المحمودية يخدم قطاعًا كبيرًا من النقل، ويخدم محافظة الإسكندرية السياحية، والساحل الشمالي، والجامعات الجديدة في العلمين.

وكشف عن أنه من ضمن الرسائل الموجهة إلى الداخل، أن المواطن في مصر تحت يد أمينة تسعى إلى زيادة معدل الدخل القومي، وزيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي، فضلا عن تطوير البنية التحتية.

وأشار سنجر إلى أن مصر أصبحت دولة قوية تسعى لتقديم كل ما لديها، مؤكدًا من أساسيات نجاح الرئيس والحكومة هو تلبية احتياجات المواطنين.

واستطرد أستاذ علوم السياسية أن الرئيس السيسي يسعى إلى طمأنة المواطن أن البنية الأساسية والتحتية، والاقتصاد القومي، في نمو، موضحا أن الرسالة الموجهة إلى الخارج هي سرعة إنجاز المشاريع.