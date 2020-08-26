صور.. محافظ الغربية يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية بسمنود

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عددًا من المشروعات الخدمية بقرى مركز سمنود، للوقوف على مستوى الأداء وما تم إنجازه.

وبدأت الجولة بتفقد الوحدة الاجتماعية بقرية أبو صيربنا، ثم تفقد الأعمال الإنشائية لمكتب التموين بالقرية، والذي يتكون من دور أرضي، ويخدم 20 ألف بطاقة تموينية.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة سمنود، بالتنسيق مع مسؤولي شركة المياه والكهرباء، بسرعة دخول المرافق حتى يتم الانتهاء من كافة الأعمال، ليقدم المكتب خدماته التموينية للمواطنين في الموعد المحدد .

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية بمدرسة هند المنزلاوي التجريبية للغات، والتي أقيمت على مساحة 3772 مترًا، بتكلفة قدرها 11 مليونًا و227 ألف 545 جنيهًا، ومكونة من 28 فصلًا، إضافة إلى غرف لمعامل العلوم والحاسب الآلي وغرف للمكتبة والطبيب والزائرة الصحية.

ووجه محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال لاستقبال الطلبة خلال العام الدراسي القادم .

واستكمل المحافظ جولته التفقدية بزيارة قرية ميت هاشم حيث تفقد المدرسة المصرية اليابانية بسمنود، للاطمئنان على مدى الاستعداد للعام الدراسي، مشيرًا إلى أن المدرسة تعمل منذ العام الدراسي السابق، وأقيمت على مساحة 4208 أمتار، بتكلفة إجمالية 15 مليونًا و949 ألفًا و857 جنيهًا.

وفي نهاية الجول تفقد المحافظ محطة مياه الشرب القديمة وأصدر تعليماته لرئيس مدينة سمنود بتوفير قطعة أرض يتم تخصيصها لنقل المحطة إليها لزيادة سعتها ورفع كفاءتها.