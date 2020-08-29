وزير المالية: نستدين من أجل المشروعات التنموية لا الطعام والشراب

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العشوائية في البناء تكلف الدولة تكاليف ضخمة، وذلك لما تبذله الدولة من إصلاحات بعد ما أفسده عدد من المواطنين، بالبناء المخالف بالشوارع الضيقة وهو ما يؤدى إلى مشكلات بالصرف والمياه والكهرباء.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الزيادة السكانية مع التعديات الضخمة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية من أهم التحديات أمام الدولة المصرية، موضحا أن أحد الشوارع بمحافظة الجيزة تم إنشاء 4 أنفاق به لتسهيل حركة المواطنين منه وإليها، وهو ما كبد الدولة مصروفات كانت ليتم بها إنشاء مدينة جديدة.

وأكد أن الدين الخارجي لمصر مازال تحت السيطرة، وبه يتم إنشاء مشروعات مهمة للدولة مثل مشروعات الكهرباء والغاز والطرق والكباري والأنفاق والسكك الحديد والمشروعات التنموية الأخرى، ولا يتم الاستدانة بسبب الطعام والشراب كما كان يحدث في العصور السابقة، مشيرا إلى أنه منذ 3 سنوات أصبح لدى مصر فائض أولي لخدمة الدين ولم تعد بحاجة للاقتراض، حيث إن العام المالي الحالي نجحت الدولة فيه بتحقيق فائض أولي وصل لـ105 مليارات جنيه، ويتم خلالهم تسديد خدمات الدين وتقليل العجز بشكل سنوي.