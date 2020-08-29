معيط: حققنا فائضا أوليا بلغ 105 مليارات جنيه.. ولولا كورونا لحققنا 130

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المشروعات القومية والطرق تعطي الثقة لدى الدولة المصرية حتى مع الاقتراض، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية أكدت أن الاقصاد المصري سيقفز إلى معدل 6.5% بعد أزمة فيروس كورونا.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر حققت انخفاضا بمستويات العجز بالموازنة العامة، كانت من قبل تصل لـ16%، ولولا كورونا لكنا لنصل لـ7.2%.

وتابع أن الدولة تقوم بالتخلص من المناطق الخطرة مع إنشاء طرق وكباري، لتحريك عجلة الاقتصاد المصري، مع زيادة الإنتاجية بمختلف القطاعات: "كل ده بيقول إننا ماشيين في الطريق الصح والدليل على كده إنه وبإجماع كل مؤسسات التصنيف الدولية تتحدث عن تطور الاقتصاد المصري وثبوته"، موضحا أنه وحتى عام 2017 كنا نقترض بسبب الأكل والشراب، وبداية من العام الذي تلاه نجحت مصر في تحقيق فائض أولي بلغ العام الجاري 105 مليارات، ولولا كورونا لوصلنا إلى 130 مليار، "بيبقي معايا فائض بستهدفه في دفع جزء من الديون".

وأكد أن صندوق النقد الدولي قال إن مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يتطور نموها بشكل إيجابي، وبقارة إفريقيا أيضا، حتى باتت العملة المصرية مستقرة بالرغم من الظروف الحالية السيئة، كل ده بييجي عبر العمل وإقناع دول العالم بأن مصر تملك نموا حقيقيا في البنية التحتية المصرية.