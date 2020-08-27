إحباط تهريب نصف طن بانجو في أتوبيس سياحي 5 نجوم بالسويس

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تجاوزت نصف طن بالسويس، تُقدر قيمتها المالية بحوالى 1,5 مليون جنيه، وتحديد وضبط مالك الشحنة تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الشرقية، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) تخصص فى نقل نبات البانجو المخدر من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربها عبر نفق الشهيد أحمد حمدى بقصد الإتجار فيه وترويجه على عملائه بكافة محافظات الجمهورية مستخدماً مخزن سرى بحافلة "أتوبيس" ، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبطه حال إستقلاله الأتوبيس المُشار إليه بدائرة قسم شرطة الجناين وبحوزته (210 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 525 كيلو جرام مخبأة داخل مخزن سرى بسقف الأتوبيس قيادته - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها والهاتف المحمول لإستخدامه فى الترويج على عملائه.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1500000– مليون وخمسمائة جنيه تقريباً).

وبتطوير مناقشة المتهم، وتكثيف التحريات أمكن رصد مالك شحنة المواد المخدرة وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بمحافظة شمال سيناء).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحيازته (5 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 12,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بقصد الإتجار فيها بالاشتراك مع المتهم المضبوط، واستخدامه للسيارة فى عملية النقل والترويج على النحو الذى أكدته التحريات.