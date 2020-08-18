إحباط تهريب 2.5 طن بانجو بـ7 ملايين جنيه في السويس

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية تخصصا في تهريب نبات البانجو المخدر عبر نفق الشهيد أحمد حمدي من منطقة شرق القناة إلى غربها وترويجها على نطاق واسع على عملائهما مستخدمان سيارة نقل.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبط أحدهما حال استقلاله السيارة المشار إليها، بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدى دائرة قسم شرطة الجناين وبحيازته (958 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 2.5 طن - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد تهريبها والإتجار فيها بالإشتراك مع المتهم الثاني (غير متواجد) واستخدامه للسيارة لتسهيل عملية النقل والترويج على عملائه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ7 ملايين جنيه.