رئيس التحرير

محمود مسلم

إحباط تهريب 2.5 طن بانجو بـ7 ملايين جنيه في السويس

كتب:

الوطن
01:21 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
تهريب مخدرات

تهريب مخدرات

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية تخصصا في تهريب نبات البانجو المخدر عبر نفق الشهيد أحمد حمدي من منطقة شرق القناة إلى غربها وترويجها على نطاق واسع على عملائهما مستخدمان سيارة نقل.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبط أحدهما حال استقلاله السيارة المشار إليها، بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدى دائرة قسم شرطة الجناين وبحيازته (958 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 2.5 طن - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد تهريبها والإتجار فيها بالإشتراك مع المتهم الثاني (غير متواجد) واستخدامه للسيارة لتسهيل عملية النقل والترويج على عملائه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ7 ملايين جنيه.

اقرأ المزيد:

وزارة الداخلية تحبط محاولات تهريب جمركي بينها "كتاب أثري"

جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

ريهام سعيد تشكر وزارة الداخلية بعد ضبط المتحرشين بها

مرصد الإفتاء يشيد بجهود وزارة الداخلية في التصدي لحملات الشائعات

"عبد العظيم" للمرور.. تفاصيل حركة تنقلات وزارة الداخلية بالقليوبية

أجهزة وزارة الداخلية تنجح فى إحباط جلب أجهزة بث فضائى