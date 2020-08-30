10 معلومات توضح نجاح غرف العمليات في خدمة 3077 مريضا بشفاء الأورمان

حقق مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، نجاحات مميزة داخل أحد أهم الأقسام بالمستشفى لعلاج وخدمة مرضى السرطان عقب افتتاحها مؤخرًا وهو قسم العمليات المتكامل بالمستشفى.

"الوطن" استعرضت أبرز النقاط الائرة حول القسم الأبرز بأكبر صرح طبي لعلاج السرطان بالصعيد على أرض الأقصر.

1. يضم قسم العمليات بالمستشفى 4 غرف عمليات مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة من حول العالم لخدمة أبناء الصعيد، وتعتبر غرف العمليات جزءًا أصيلًا من نظام الرعاية الصحية بالمؤسسة.

2. قسم العمليات يشارك في أداء رسالة المستشفى وتحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية مع تقديم رعاية صحية تتميز بالجودة المستمرة، ويساهم في تلبية معايير الهيئة الدولية لاعتماد المؤسسات الصحية التعليمية بما يفوق توقعات المرضى من حول مصر.

3. يقدم قسم العمليات بالمستشفى خدماته بأحدث المعدات من حول العالم حيث يعتبر القسم رائد في مجال تقديم الخدمات الجراحية باستخدامه للتقنيات المتطورة والحديثة.

4. يتم داخل القسم على مدار الساعة القيام بأعمال التعقيم بأعلى مستويات صحية لخدمة المريض والأطباء وخلال إجراء العملية

5. يقدم القسم خدمات الاستفاقة بتغطية سلسلة واسعة من التخصصات، والرعاية التمريضية في العمليات الجراحية بكل كفاءة و فاعلية في المراحل التالية:- (قبل العملية وأثناء العملية وبعد العملية وهي مرحلة الاستفاقة).

6. تم منذ افتتاح غرف العمليات العالمية داخل المستشفى بأحدث الوسائل العلمية المتطورة إجراء 3077 عملية لمرضى السرطان من محافظات الصعيد وحول الجمهورية.

7. شملت العمليات بالمستشفى علاج أورام في الرأس وأورام الجهاز الهضمي وسرطان الثدي.

8. جميع العمليات حققت نجاح كبير في خدمة المرضى القادمين من محافظات صعيد مصر.

9. ساهمت تلك العمليات في التخفيف عن آلام المرضى بتقديم أفضل الوسائل الطبية في العلاج من السرطان لمختلف الأعمار وأنواع الأورام.

10. المستشفى تقدم الخدمات المجانية لكافة أبناء محافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد.