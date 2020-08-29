فيديو.. "محور المحمودية.. شريان الأمل": إسكان وطاقة لبيئة تنموية

"محور المحمودية.. شريان الأمل"، الفيلم الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية، يوضح النقلة الحضارية لعروس البحر وتحويل أزماته لشريان جديد مفعم بالحياة، فهو حلم تحول لملحمة تنموية.

الإسكندرية عروس البحر المتوسط، تغيرت ملامحها العريقة بسبب الزحام والكثافة السكانية، خاصة مع تفشي الإهمال بانتشار العشوائيات على أرض ترعة المحمودية التي يعيش عليها أكثر من 40% من سكان الإسكندرية، كما تحولت لبركة مياه راكدة ومصدر أوبئة ونفايات وعشوائيات وفشلت كل محاولات تجميلها على مدى السنين.

ملف ترعة المحمودية تم فتحه، حيث قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر سابق أنه ليس من الممكن الحديث عن مجتمعات عمرانية جديدة في أي منطقة دون أن يكون لها بنية أساسية من ضمنها الطرق: "إسكندرية بالوضع اللي كانت فيه حجم كثافة الحركة عليها صعب لو هضيف مجتمع عمراني جديد إن مكانش في محاور حركة تيسر هذا الأمر هيبقى فيه مشكلة كبيرة".

محور المحمودية طوله أكثر من 20 كيلو مترا، محور تنمية متكامل تجاري إداري واجتماعي، كما أنه مشروع ضخم يخدم 4 أحياء شديدة الكثافة السكانية بالإضافة لخدمة باقي الأحياء من خلال 12 محورا عرضيا من خلال ربط الشريان الجديد بالأحياء الداخلية، يقدم قبلة الحياة للإسكندرية حيث تخرج من أزمتها المرورية وتكون على خريطة التنمية الشاملة.

يضم المحور 20 كوبري مشاه للربط بين جانبي المحور، 7 كباري علوية للسيارات تشكل محاور فرعية تسهل الحركة المرورية وتنهي تماما أزمات التكدس.

هناك محور الربط على ميناء أبو قير الممتد بطول 16 كيلومترات وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، يتفرع من المحور وصلة طريق المعمورة بطول أكثر من 3 كيلومترات.

مشروع بشاير الخير 2 في مرحلته الثانية حيث تم الانتهاء من إنشاء 992 وحدة سكنية وسط نطاق كبير، يضم مسطح تجاري بمساحة 14400 متر مربع يشمل 208 محال تجارية.

وعلى مساحة أكثر من 10 أفدنة أنشىء مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض الذي يتسع لـ1800 مصل، غير قاعات مناسبات تستنوعب 3500 فرد مقسمة 11 قاعة للرجال و11 قاعة للسيدات بالإضافة لممشى للجنازات العسكرية.

وفي مجال الطاقة تم من خلال شركة إسكندرية التكرير والبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول إنشاء وحدات جديدة لإنتاج البنزين تساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للبترول من 800 ألف طن سنويا إلى 1.5 مليون طن سنويا.

وفي منطقة برج العرب جرى إنشاء محطة معالجة ثلاثية بمياه الصرف الصحي لمعالجة 115 ألف متر مكعب في اليوم، غير إنشاء صومعة غلال برج العرب بسعة تخزينية 90 ألف طن، وطاقة استيعابية 200 طن في الساعة لتحقيق الحفظ على جودة المنتج وتقليل الفاقد.