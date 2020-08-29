نائب رئيس الهندسية: محور المحمودية استغرق عامين ونصف في ظروف صعبة

قدَّم اللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، تحية حب واعتزاز من مواطني الإسكندرية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال العزازي، خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، إن محور المحمودية "شريان الأمل" يضع الإسكندرية على شريان التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه جرى تنفيذ المشروع في عامين ونصف في ظروف استثنائية، وشمل المشروع إزالة 6163 مخالفة منهم 74 مسجدا ومقاما.

وأضاف العزازي، أنه في يوليو 2017 في مؤتمر الشباب صدرت توصيات الرئيس وتوجيهاته لتكثيف الجهود لإحداث التطوير اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتطوير المحاور المرورية ومنها محور المحمودية، والذي بدأ العمل عليه في أبريل 2018 ويشمل كباري ونقاط تنموية وفرص استثمارية وتطوير شبكة الري والمياه بالإسكندرية.

وأشار إلى أنه جرى إنشاء محور مروري تنموي ومحور عرضي ومحاور تربط بخارج وداخل المدينة، موضحا أنه جرى تحرير وثيقة محور المحمودية وتشمل محاور الدراسة والدراسة وتقييم الأثر البييئي والأعمال المرورية والدوافع والمكتسبات، والأهداف لتنفيذ المشروع وتنفيذ المشروع ومواصلة الليل والنهار لتحويل محور المحمودية من مستنقع للمخلفات لشريان مروري حر ومحور تنموي بطول 22.2 كيلو.