خالد الكمار يؤلف موسيقى مسلسل "ما وراء الطبيعة"

يعمل الموسيقار خالد الكمار في الفترة الحالية على تأليف الموسيقى التصويرية الخاصة بمسلسل "ما وراء الطبيعية"، المستوحى من أعمال الكاتب الراحل دكتور أحمد خالد توفيق.

وأكد "الكمار" لـ"الوطن" أنه على وشك الانتهاء من تسجيل الموسيقى التصويرية للمسلسل في الفترة الحالية.

وحقق الموسيقار خالد الكمار نجاحًا بتأليفه للموسيقى التصويرية لفيلم "صاحب المقام"، وفي تصريحات سابقة لـ"الوطن" عبر خالد الكمار عن سعادته بالنجاح الذي حققه الفيلم لدى الجمهور وتفاعلهم معه عبر موقع التواصل الإجتماعي، مؤكدًا أن الفيلم يحمل رسالة إنسانية في المقام الأول.

يُذكر أن شركة "Netflix" الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي كشفت عن الصور الأولى للمسلسل المرتقب "ما وراء الطبيعة"، وهو أول أعمال "Netflix" الأصلية العربية من الدراما المصرية.

وتُظهر الصور الأولى للمسلسل، والذي تمّ الانتهاء منه مؤخرًا بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، الدكتور رفعت إسماعيل (أحمد أمين) في الأربعينيّات من عمره، وهو يواجه في هذا العمر سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة، وتُظهر الصور أيضًا ماجي ماكيلوب (رزان جمال) العالمة الإسكتلندية وزميلة الدكتور "رفعت إسماعيل" السابقة التي لم يعترف لها بحُبّه.