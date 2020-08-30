تشغيل تجريبي لقسم الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى النصر ببورسعيد

شهد مستشفى أطفال النصر التخصصي اليوم التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي للأطفال حيث أجريت أول عملية للغسيل الكلوي بنجاح لإحدى الأطفال.

وكان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، قد أصدر توجيهاته بسرعة إعداد وتشغيل وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفى استجابة إلى مطلب الأهالي وذلك لتوفير كافة سبل الراحة للأطفال المرضي وذويهم وتوفير مشقة السفر إلى خارج بورسعيد لعمل جلسات الغسيل، حيث تابع اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة أعمال تركيب وحدات المياه والخدمات اللوجستية بالوحدة تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى الدكتور عادل تعيلب رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ووكيل وزارة الصحة ومدير عام المستشفى على جهودهم بسرعة تجهيز وتشغيل الوحدة واستقبال جلسات الغسيل للأطفال، مشيدا بجهود المشاركة المجتمعية في توفير وحدات معالجة المياه لقسم الغسيل.