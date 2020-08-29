هاني يونس: شركة تدعم "بائع الفريسكا" بكورسات و100 ألف جنيه سنويا

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، إن إحدة الشركات قررت دعم الطالب إبراهيم عبد الناصر المشهور بـ"بائع الفريسكا"، بكورسات علمية ومستلزمات تعليمية وبمبلغ مالي.

وكتب "يونس" على صفحته بموقع "فيسبوك"، قائلا: "الشركة قررت دعم الطالب المجتهد إبراهيم، بكورسات علمية، ومستلزمات تعليمية، وخلافه بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا وتم إرسال تليفون إبراهيم وخاله ووالده لها للتنسيق بهذا الشأن".

وتابع: "مبروك يا أبوخليل، كده منحة تعليمية كاملة من وزير التعليم العالى، و100 ألف جنيه من أورنج، الباقى عليك يا بطل، إحنا مش عاوزين طبيب عادى،لاااا، إحنا عاوزين بروفيسور مجدى يعقوب جديد، مصر تستحق يا إبراهيم، فخوور بإبراهيم، وعقبال بناتى يا رب".